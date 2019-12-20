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8:31   20 Декабря 2019
Россия

Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска из-за неполадок в двигателях

Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска из-за неполадок в двигателях

Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска из-за неполадок в двигателях, передает пресс-служба уральского аэропорта Баландино.

Отмечается, что самолет принадлежит компании «Аэрофлот». Он должен был вылететь в российскую столицу в 5:55 по московскому времени, но пилоты не смогли запустить двигатели. Сейчас в челябинском аэропорту ожидают прибытия механиков, которые будут разбираться в проблеме.

Все 79 пассажиров находятся в аэропорту, передает РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #челябинск #sukhoi superjet 100

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