Самолет Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска из-за неполадок в двигателях, передает пресс-служба уральского аэропорта Баландино.

Отмечается, что самолет принадлежит компании «Аэрофлот». Он должен был вылететь в российскую столицу в 5:55 по московскому времени, но пилоты не смогли запустить двигатели. Сейчас в челябинском аэропорту ожидают прибытия механиков, которые будут разбираться в проблеме.

Все 79 пассажиров находятся в аэропорту, передает РИА Новости.