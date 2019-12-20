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8:34   20 Декабря 2019
Россия

Свыше 70 процентов отечественных игристых вин понравились сомелье

Свыше 70 процентов отечественных игристых вин понравились сомелье

Специалисты Роскачества проверили игристые вина российского производства в рамках «Винного гида России», сообщили на сайте службы 20 декабря.

Сотрудники закупили 94 напитка ценовой категории до тысячи рублей в точках организованной торговли, преимущественно в крупных. Дегустаторы оценили их цвет, аромат и вкус и выставили оценки.

«Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину — более двух третей (72 процента) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки», — указали в ведомстве.

Свыше 70 процентов отечественных игристых вин понравились сомелье

На основе этих данных был составлен рейтинг. Что примечательно, в первую тройку вошли игристые вина 2018 года, который был непростым для виноделия. Как указали в Роскачестве, это показывает профессионализм российских виноделов и соблюдение технологий. Напитки, взявшие серебро и золото, стоили порядка 300 рублей.

В целом, в списке лучших оказались производители практически всех винодельческих регионов. Открытием стали игристые вина из Дагестана. Как заметили в Роскачестве, высокое качество напитков абсолютно не отражается на цене. Так, в рейтинге лишь трое представителей стоили дороже 500 рублей.

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Автор: Анна Манц
#роскачество #игристые вина #сомелье

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