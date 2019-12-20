Данные 267 миллионов пользователей Facebook слили в Сеть

Данные 267 миллионов пользователей социальной сети Facebook слили в Сеть. Об этом заявила исследовательская компания Comparitech из Великобритании.

Как сообщает компания, в свободный доступ попали имена пользователей Facebook, идентификаторы их аккаунтов и номера телефонов. Впервые базу увидели в Сети 4 декабря, а спустя неделю данные появились на хакерском форуме, откуда их свободно мог скачать кто угодно. В Comparitech отметили, что сейчас база заблокирована по жалобе эксперта Боба Дьяченко.

Эксперты говорят, что в базе содержались в основном данные пользователей из США, их могли скачать спамеры и использовать для фишинговых рассылок. В Comparitech сообщили, что пока неизвестно, откуда именно в интернете появилась база, но есть версия, что ее украли в 2018 году до того, как Facebook ограничил доступ к телефонным номерам пользователей.