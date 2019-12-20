Владельца пиратских онлайн-кинотеатров впервые осудили в России 

Владелец сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислав Сайгин получил два года условно за нарушение авторских прав, следует из картотеки Красногорского городского суда Подмосковья 20 декабря.

Дело по уголовной статье «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере» было зарегистрировано 10 июня, а рассмотрено накануне — 19 декабря.

Среди участников процесса значится компания Group-IB, занимающаяся расследованием и предупреждением киберпреступлений. По ее данным, осужденный владел тремя подпольными кинотеатрами в Сети, а также их «зеркалами». Каждый из порталов содержал свыше десяти тысяч кинолент и сериалов, которые были получены от закрывшейся в октябре Moonwalk.

Как отметил глава департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, на «пиратов» работают целые организованные преступные группы, снимающие ленты в кинотеатрах, делающие перевод и адаптацию.