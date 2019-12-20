Американский лидер Дональд Трамп требует немедленного старта процесса импичмента в Сенате США, об этом он написал в Twitter.

По словам Трампа, демократы не обеспечили ему надлежащего судопроизводства в Палате представителей. Президент США пишет, что по делу не было ни юристов, ни свидетелей, а теперь демократы хотят указывать Сенату, как вести процесс по импичменту.

«Ноль доказательств чего бы то ни было, они никогда даже и не появятся. Я хочу немедленного процесса», — пишет президент США.

Трамп также отметил, что ни один представитель Республиканской партии не проголосовал за импичмент, а демократы даже не хотят идти на суд, так как у них нет никаких доказательств.

Ранее американский лидер сообщил, что его основным представителем на процессе по импичменту в американском Сенате может стать защитник Пэт Чиполлоне.