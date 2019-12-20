Стрелок на Лубянке попал на видеозапись камер наблюдения
Стрелок на Лубянке попал на видеозапись камер наблюдения, кадры опубликовал телеканал RT.
На видеозаписи видно, как неизвестный бежит вдоль здания центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, а затем убегает за угол. Предположительно, он при этом стреляет из оружия. Также на записи слышны звуки стрельбы.
Вечером в четверг, 19 декабря, неизвестный стал стрелять около здания ФСБ в российской столице. Погиб один сотрудник ведомства, пятеро получили ранения, преступника-одиночку удалось ликвидировать. В СКР отметили, что одним из пострадавших является гражданский.