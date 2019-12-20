Стрелок на Лубянке попал на видеозапись камер наблюдения, кадры опубликовал телеканал RT.

На видеозаписи видно, как неизвестный бежит вдоль здания центрального архива ФСБ в Фуркасовском переулке, а затем убегает за угол. Предположительно, он при этом стреляет из оружия. Также на записи слышны звуки стрельбы.

Вечером в четверг, 19 декабря, неизвестный стал стрелять около здания ФСБ в российской столице. Погиб один сотрудник ведомства, пятеро получили ранения, преступника-одиночку удалось ликвидировать. В СКР отметили, что одним из пострадавших является гражданский.