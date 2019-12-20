14 лет колонии получил вербовщик террористической группировки из Иркутска
14 лет колонии получил вербовщик террористической группировки из Иркутска, об этом сообщает местное управление ФСБ.
Вербовщика осудили по трем статьям УК РФ, он публично призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также содействовал террористам. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.
Как установили следователи и ФСБ, 35-летний мужчина на момент совершения преступлений отбывал наказание, совершенное в Подмосковье, в одной из колоний Ангарска под Иркутском. В колонии он пытался вербовать заключенных и призывал их вступать в террористическую группировку.
Вербовщику террористов назначили 14 лет лишения свободы, первые шесть лет он проведет за решеткой, еще восемь лет — в колонии особого режима.