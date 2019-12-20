14 лет колонии получил вербовщик террористической группировки из Иркутска, об этом сообщает местное управление ФСБ.

Вербовщика осудили по трем статьям УК РФ, он публично призывал к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, а также содействовал террористам. Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.

Как установили следователи и ФСБ, 35-летний мужчина на момент совершения преступлений отбывал наказание, совершенное в Подмосковье, в одной из колоний Ангарска под Иркутском. В колонии он пытался вербовать заключенных и призывал их вступать в террористическую группировку.

Вербовщику террористов назначили 14 лет лишения свободы, первые шесть лет он проведет за решеткой, еще восемь лет — в колонии особого режима.