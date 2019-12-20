Москва и Киев добились соглашения по транзиту газа, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его данным, договор между РФ и Украиной обсудят в пятницу, 20 декабря.

Шефчович поблагодарил главу министерства экономики и энергетики Германии за то, что он помог выработать соглашение между Москвой и Киевом, передает РИА Новости. Он также отметил, что стороны пока не будут разглашать подробности и детали соглашения, а сделают это лишь после утверждения всех документов в России и на Украине.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак также заявил, что существует проект протокола по газу, в нем отражены все детали. В украинском ведомстве заявили, что страны приблизились к подписанию договора.

Ранее на Украине создали газотранспортную систему «Магистральные газопроводы Украины», которая не будет зависеть от «Нафтогаза». Это позволит системному оператору использовать государственную систему. ГТСО заработает в первый день нового года. Создание системы «Магистральные газопроводы Украины» — это требование Евросоюза.