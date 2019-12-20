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6:30   20 Декабря 2019
Россия

Среди пяти пострадавших при стрельбе в Москве есть один гражданский

Среди пяти пострадавших при стрельбе в Москве есть один гражданский

Среди пяти пострадавших при стрельбе в Москве на Лубянке около здания ФСБ есть один гражданский. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, преступника ликвидировали, погиб один сотрудник ФСБ, у пострадавших травмы, они госпитализированы.

Вечером в четверг, 19 декабря, преступник-одиночка открыл огонь возле дома на Большой Лубянке, 12, в центре российской столицы. Стрелка удалось нейтрализовать. По фвакту случившегося в СКР завели уголовное дело.

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Автор: Ольга Воскресенская
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