Среди пяти пострадавших при стрельбе в Москве есть один гражданский

Среди пяти пострадавших при стрельбе в Москве на Лубянке около здания ФСБ есть один гражданский. Информацию об этом подтвердила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам Петренко, преступника ликвидировали, погиб один сотрудник ФСБ, у пострадавших травмы, они госпитализированы.

Вечером в четверг, 19 декабря, преступник-одиночка открыл огонь возле дома на Большой Лубянке, 12, в центре российской столицы. Стрелка удалось нейтрализовать. По фвакту случившегося в СКР завели уголовное дело.