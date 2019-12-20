Школьникам из Ломоносова показали Дорогу жизни в виртуальной реальности, интерактивное занятие стало возможным благодаря молодежному общественному движению «Поколение Z», сообщают «Невские новости».

В 2017 году проект молодежного общественного движения получил популярность, тогда буквально за несколько месяцев более четырех тысяч школьников из Петербурга и Ленобласти смогли посетить интерактивные занятия. Работу возобновили благодаря предстоящему празднику 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. При этом количество занятий для старшеклассников увеличится.

Накануне учащиеся 426-ой гимназии города Ломоносова смогли при помощи технологии виртуальной реальности поучаствовать в интерактивном занятии «Дорога жизни блокадного Ленинграда».

По словам депутата МО города Ломоносов Максима Тихонова, стране нужны высококвалифицированные кадры и новые современные методики образования, чтобы эти кадры воспитывать. Парламентарий уверен, что нынешние школьники в недалеком будущем будут развивать экономику страны и экономику знаний.

Как отметила директор Департамента стратегического развития «Поколения Z» и представитель главы администрации Центрального района Петербурга Мария Бобылева, на сегодняшний день для молодежи интересен и актуален интерактивный подход к занятиям, он включает в себя классическую лекцию и качественную визуализацию с эффектом полного погружения. По ее словам, это не только вызывает эмоции у школьников, но и повышает интерес к учебе и формирует крепкую позитивную гражданскую позицию.