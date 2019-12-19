Сотрудники Росгвардии обеспечивают безопасность граждан на месте стрельбы на Лубянке

Наряды вневедомственной охраны Росгвардии, получив в четверг вечером сигнал о ЧП на Лубянке, незамедлительно прибыли к месту происшествия и приняли меры для обеспечения общественной безопасности.

Ранее СМИ сообщили о том, что неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, в результате чего погиб один человек и пятеро пострадали. Стрелок был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сотрудники федеральной службы войск национальной гвардии организовали оцепление, чтобы обеспечить безопасность граждан, оказавшимся рядом с местом происшествия, а также обеспечили осмотр территории и эвакуацию прохожих.

Также отмечается, что в мероприятиях на месте происшествия задействованы сотрудники спецподразделений Росгвардии. В результате стрельбы у Лубянки росгвардейцы не пострадали.