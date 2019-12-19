Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Видеоблогер Эрик Давидович рассказал «Политике Сегодня», что от политики он далек. Но верит, что полиция найдёт и накажет по закону вымогавших у него 25 миллионов рублей провокаторов. Повод для встречи был безрадостный – пресс-конференция о вымогательствах миллионов у популярных блогеров в пресс-центре телеканала «360», разговор вышел недолгий, но интересный, и все же о политике: о Владимире Путине, Дмитрии Медведеве и Илоне Маске.

- Вы смотрели пресс-конференцию Путина?

- Я не успел. Я кусочками, ехал, в машине что-то слушал..

- Чтобы бы спросили, окажись вы там?

- Что бы я спросил?

- Ну может про эту ситуацию рассказали бы [с вымогательством]…

- Да нет, ну что вы… Про мусор ситуация есть, более серьезная, я читал. Есть много интереснейших вопросов. Это серьезный вопрос. Надо серьезно подумать. Уж точно не про шаурму (прим. ред такой вопрос на Прямой линии задал блогер Амиран Сардаров).

- Настя Ивлева участвовала в пресс-конференции Медведева. Поступали ли вам предложения?

- Нет, я могу бомбануть чего-нибудь.

- Не того?

- Ну конечно, и поэтому, наверное, не зовут.

- А хотели, чтобы позвали?

- Ну конечно хотел. Я бы спросил чего-нибудь.

- Как вам дизайн новой Теслы? Зайдет ли он?

— Я считаю, что Илон Маск гений. Он сначала показал, что можно делать электрические автомобили, которые сейчас производит весь мир: БМВ, Мерседес. А он же кричал, он же ходил: «Ребята, дайте денег, я хочу построить отличную компанию». И он сделал прорыв. Он показал, что это возможно и все побежали. Сегодня он сделал прорыв в дизайне. Потому что если сейчас собрать все автомобили, которые произвели за последние пять лет и поставить их боком, и они будут одного – белого — цвета, то это будет одно и тоже убожество. А он просто показал: «Ребята, смотрите, как могу!». Он гений.

- Как собираетесь отмечать Новый год.

- С родными-близкими.

- В России.

- Ну конечно.