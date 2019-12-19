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 Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму
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22:41   19 Декабря 2019
Россия

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Видеоблогер Эрик Давидович рассказал «Политике Сегодня», что от политики он далек. Но верит, что полиция найдёт и накажет по закону вымогавших у него 25 миллионов рублей провокаторов. Повод для встречи был безрадостный – пресс-конференция о вымогательствах миллионов у популярных блогеров в пресс-центре телеканала «360», разговор вышел недолгий, но интересный, и все же о политике: о Владимире Путине, Дмитрии Медведеве и Илоне Маске.

- Вы смотрели пресс-конференцию Путина?

- Я не успел. Я кусочками, ехал, в машине что-то слушал..

- Чтобы бы спросили, окажись вы там?

- Что бы я спросил?

- Ну может про эту ситуацию рассказали бы [с вымогательством]…

- Да нет, ну что вы… Про мусор ситуация есть, более серьезная, я читал. Есть много интереснейших вопросов. Это серьезный вопрос. Надо серьезно подумать. Уж точно не про шаурму (прим. ред такой вопрос на Прямой линии задал блогер Амиран Сардаров).

- Настя Ивлева участвовала в пресс-конференции Медведева. Поступали ли вам предложения?

- Нет, я могу бомбануть чего-нибудь.

- Не того?

- Ну конечно, и поэтому, наверное, не зовут.

- А хотели, чтобы позвали?

- Ну конечно хотел. Я бы спросил чего-нибудь.

- Как вам дизайн новой Теслы? Зайдет ли он?

 — Я считаю, что Илон Маск гений. Он сначала показал, что можно делать электрические автомобили, которые сейчас производит весь мир: БМВ, Мерседес. А он же кричал, он же ходил: «Ребята, дайте денег, я хочу построить отличную компанию». И он сделал прорыв. Он показал, что это возможно и все побежали. Сегодня он сделал прорыв в дизайне. Потому что если сейчас собрать все автомобили, которые произвели за последние пять лет и поставить их боком, и они будут одного – белого — цвета, то это будет одно и тоже убожество. А он просто показал: «Ребята, смотрите, как могу!». Он гений.

- Как собираетесь отмечать Новый год.

- С родными-близкими.

- В России.

- Ну конечно.

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Автор: Игорь Каркаров
#путин #медведев #маск #эрик давидович

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