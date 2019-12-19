- Калашников не удивлен сотрудничеством продажной «Новой газеты» с русофобом Ходорковским

Член Совета Федерации Сергей Калашников заявил в четверг, что его не удивляет тот, факт, что спонсирующий террористов беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничает с «Новой газетой» - самым оппозиционным изданием из всех существующих в России.

По словам сенатора, которые приводит информационное агентство iReactor, «Новая газета» занимает в нашей стране самую крайнюю, наиболее оппозиционную позицию, поэтому нет ничего удивительного в том, что Ходорковский наладил контакты именно с ней.

При этом Калашников отметил необходимость обеспечить соблюдение настоящих принципов демократии, а не тех, которые пропагандирует это «желтое» издание.

«Если газета пишет явную ложь, оскорбительную ложь, на это у нас существует законодательство, обеспечивающее соответствующее преследование», — подчеркнул сенатор.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало серию материалов, посвященных деятельности «Новой газеты». В частности, журналистам удалось выяснить, что данное средство массовой информации, которое заявляет о своей приверженности демократическим принципам, на деле тиражирует проплаченные ложные публикации, основным заказчиком которых является беглый олигарх Михаил Ходорковский

По информации ФАН, публикация одной заказной статьи в «Новой газете» стоит два миллиона рублей, но «своим» могут сделать скидку и выполнить заказ за миллион рублей. При этом публиковать на страницах издания высосанный из пальца компромат на протяжении целого месяца стоит 50 миллионов рублей.

Одним из самых активных авторов «Новой газеты», работающих на заказ, является специальный корреспондент Денис Коротков, уже прославившийся своими связями с террористами ИГ* (запрещенной в России террористической группировки). Как удалось выяснить ФАН, Коротков на протяжении нескольких последних лет сотрудничает с боевиками, получая у них материалов для своих псевдорасследований за деньги и по заказу Ходоркоского.

При этом сомнительная известность Короткова не мешает его работодателям и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Их совершенно не смущает тот факт, что в России поддержка терроризма является преступлением. Как оказалось, для «Новой газеты» деньги действительно не пахнут.

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