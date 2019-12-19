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Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

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21:18   19 Декабря 2019
Весь мир

Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан заявила, что вооруженная группировка похитила их лидера Абд аль-Монейма Сануси. Она возложила ответственность за безопасность арестованного лично на главаря террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Уточняется, что группа вооруженных лиц в масках и на автомобилях без опознавательных знаков ворвалась в гостиницу «Аль-Тауфик» в Аль-Дахре. По словам боевиков, они работают на силы специального сдерживания RADA.

При этом руководство группировки заявило, что не знает о происходящем, отмечает ФАН.

«На данный момент мы не знаем, где находится господин Абд аль-Монейма Сануси. Его удерживают в неизвестном месте официальные органы безопасности Ливии. Они не разрешают Абд аль-Монейму Сануси связываться с семьей и друзьями», — говорится в заявлении «Фанзании».

«Фанзания» требует, чтобы структуры так называемого ПНС предоставили информацию об условиях и причинах задержания Абд аль-Монейма Сануси.

Неофициальная тюрьма «Митига», находящаяся в ливийском Триполи, контролируется боевиками RADA. Бандформирование официально входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии. Совбез ООН неоднократно обвинял террористов в насилии, пытках, убийствах, а также похищении людей ради выкупа.

Напомним, в «Митиге» находятся двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Боевики RADA похитили их в мае текущего года и без предъявления обвинений поместили в тюрьму.

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Автор: Арсений Аскольский
#ливия #пнс #саррадж

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