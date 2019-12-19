Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Организация «Фанзания» южного региона Ливии Феццан заявила, что вооруженная группировка похитила их лидера Абд аль-Монейма Сануси. Она возложила ответственность за безопасность арестованного лично на главаря террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа.

Уточняется, что группа вооруженных лиц в масках и на автомобилях без опознавательных знаков ворвалась в гостиницу «Аль-Тауфик» в Аль-Дахре. По словам боевиков, они работают на силы специального сдерживания RADA.

При этом руководство группировки заявило, что не знает о происходящем, отмечает ФАН.

«На данный момент мы не знаем, где находится господин Абд аль-Монейма Сануси. Его удерживают в неизвестном месте официальные органы безопасности Ливии. Они не разрешают Абд аль-Монейму Сануси связываться с семьей и друзьями», — говорится в заявлении «Фанзании».

«Фанзания» требует, чтобы структуры так называемого ПНС предоставили информацию об условиях и причинах задержания Абд аль-Монейма Сануси.

Неофициальная тюрьма «Митига», находящаяся в ливийском Триполи, контролируется боевиками RADA. Бандформирование официально входит в состав «МВД» так называемого ПНС Ливии. Совбез ООН неоднократно обвинял террористов в насилии, пытках, убийствах, а также похищении людей ради выкупа.

Напомним, в «Митиге» находятся двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Боевики RADA похитили их в мае текущего года и без предъявления обвинений поместили в тюрьму.