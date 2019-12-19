В четверг, 19 января Ольга Мисик, известная под прозвищем «Конституция» попыталась пробраться через оцепление силовиков на Лубянке в центре Москвы, где ранее произошла стрельба. Как сообщает ФАН, своими действиями она поставила под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих — полицейские были вынуждены отвлечься на нарушительницу порядка вместо того, чтобы обеспечивать безопасность случайных прохожих.

Минувшим летом девушка принимала участие в массовых беспорядках в центре Москвы и даже сама их организовывала. В соцсетях она прославилась после того, как решила прочитать Конституцию России перед оцеплением полиции.

Как отмечает агентство, возможно, Мисик собиралась и в этот раз попиариться на фоне силовиков, решив, что это уместно даже в такой опасной ситуации.