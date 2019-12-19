Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Калашников не удивлен сотрудничеством продажной «Новой газеты» с русофобом Ходорковским

Калашников не удивлен сотрудничеством продажной «Новой газеты» с русофобом Ходорковским

 Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

 Малькевич считает, что Саррадж выдаивает последние ресурсы Ливии перед бегством

Малькевич считает, что Саррадж выдаивает последние ресурсы Ливии перед бегством
Калашников не удивлен сотрудничеством продажной «Новой газеты» с русофобом Ходорковским

Калашников не удивлен сотрудничеством продажной «Новой газеты» с русофобом Ходорковским

 Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

Боевики RADА по указанию Сарраджа похитили лидера «Фанзании»

 Малькевич считает, что Саррадж выдаивает последние ресурсы Ливии перед бегством

Малькевич считает, что Саррадж выдаивает последние ресурсы Ливии перед бегством
21:20   19 Декабря 2019
Россия

Оля «Конституция» пыталась спровоцировать силовиков после стрельбы на Лубянке

Оля «Конституция» пыталась спровоцировать силовиков после стрельбы на Лубянке

В четверг, 19 января Ольга Мисик, известная под прозвищем «Конституция» попыталась пробраться через оцепление силовиков на Лубянке в центре Москвы, где ранее произошла стрельба. Как сообщает ФАН, своими действиями она поставила под угрозу не только свою жизнь, но и жизни окружающих — полицейские были вынуждены отвлечься на нарушительницу порядка вместо того, чтобы обеспечивать безопасность случайных прохожих.

Минувшим летом девушка принимала участие в массовых беспорядках в центре Москвы и даже сама их организовывала. В соцсетях она прославилась после того, как решила прочитать Конституцию России перед оцеплением полиции.

Как отмечает агентство, возможно, Мисик собиралась и в этот раз попиариться на фоне силовиков, решив, что это уместно даже в такой опасной ситуации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#провокация #лубянка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...