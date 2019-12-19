Малькевич считает, что Саррадж выдаивает последние ресурсы Ливии перед бегством

Ливийское бандформирование «Революционеры Триполи», связанное с террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, назначило себе нового командира. Им стал Айюб Бурас.

Новый главарь боевиков сразу же приказал арестовать за убийство нескольких человек Хайтэма ат-Таджури, который являлся прежним лидером бандитов.

Глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с изданием «Слово и дело» выразил мнение, что такое поведение боевиков говорит о стремительно приближающемся конце их оккупации.

Сейчас Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара активно готовится освободить столицу Триполи от незаконных вооруженных группировок, сотрудничающих с «правительством» Файеза Сарраджа. Боевики сильно напуганы действиями военных фельдмаршала и пытаются всячески избежать ответственности за свои преступления, устраивая подобные кадровые перестановки, считает эксперт.

Малькевич также ответил на вопрос, может ли арест экс-главаря этой террористической группировки являться попыткой свалить вину за все преступления боевиков на своего прежнего вожака в связи с успешным наступлением ЛНА на Триполи.

«Я всю эту кадровую чехарду безусловно связываю с паникой, которая сейчас началась у самозванцев, придумавших себе название Правительство национального согласия. Во-первых, видна решимость сил Ливийской национальной армии, которые опираются на поддержку населения Ливии и избранного народом парламента, положить конец всему этому разброду и шатанию к Новому году», — заявил он.

Кроме того, собеседник выразил надежду на то, что все преступники, причастные к оккупации Триполи и беспределу, устроенному ближайшим окружением главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа, понесут ответственность за свои деяния.

«Надеюсь, что после того, как все завершится, будет создан международный трибунал по Ливии. Об этом неоднократно говорил наш фонд (Фонд защиты национальных ценностей – прим. ред.), говорили жертвы ливийского террора – узники ливийских тюрем», — резюмировал Малькевич.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков.