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21:03   19 Декабря 2019
Россия

Депутат объяснил отсутствием сметы отказ центра от финансирования метро в Екатеринбурге

Депутат объяснил отсутствием сметы отказ центра от финансирования метро в Екатеринбурге

Представляющий западную часть Екатеринбурга депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских в беседе с «Политикой сегодня» заявил, что строительство второй ветки метро для жителей города является вопросом принципиальным.

«Мы давно ждем, когда в Екатеринбурге начнется работа по строительству второй ветки метро. Насколько я помню, на протяжении последних лет пяти-десяти, эту тему постоянно поднимали. Постоянно говорили, что будут строить вторую ветку метро. Но дальше разговоров дело не двигалось», — заметил парламентарий.

По словам политика, когда на федеральном уровне встал вопрос о выделении денег из федерального бюджета на вторую линию подземки, выяснилось, что на сегодняшний момент у местных властей нет проектно-сметной документации.

«У нас нет ни проектов, ни госэкспертизы, ни финансово-экономического обоснования, нет ничего», — посетовал депутат.

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Без наличия документов федеральный центр вряд ли рассмотрит и поможет финансово Свердловской области и Екатеринбургу со строительством, так как просто не имеет на это оснований, добавил Альшевских. Этим летом губернатор обращался в федеральное правительство с вопросом о выделении денег на строительство ветки, на что Москва не может рассмотреть данный вопрос без соответствующих документов.

Кроме того, заметил депутат ГД, местные власти просили денег на проектирование. Однако федеральный центр и здесь отказал в помощи, заявив, что разработка проекта должна как и последующая экспертиза должны происходить на региональном уровне.

«В принципе, так и должно быть. Без документации нет смысла обращаться вообще. После сегодняшнего разговора с президентом, я думаю, областные власти, городские власти, все-таки найдут возможность предусмотреть, в рамках внесения изменений корректировки в бюджет более оперативно предусмотрят деньги на проектирование новой ветки метро», — подытожил парламентарий.

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что проработает с региональными властями вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге, отвечая на вопрос журналиста.

«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, он нуждается в развитии инфраструктуры. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно только с региональными властями на этот счет поработать. Поработаем», — заявил президент РФ.

Метрополитен в Екатеринбурге открыли в 1991 году. К настоящему времени он состоит из одной линии, насчитывающей девять станций. Годовой пассажиропоток в екатеринбургской подземке составляет свыше 47 миллионов человек.

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Автор: София Синицына
#екатеринбург #путин #метро #альшевских

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