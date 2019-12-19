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20:35   19 Декабря 2019
Россия

Врач Навального взялась уничтожать отечественную медицину ради кресла в Госдуме

Врач Навального взялась уничтожать отечественную медицину ради кресла в Госдуме

Власти Москвы решили судьбу здания гинекологического отделения столичной Городской клинической больницы № 1 после реконструкции.  Их передадут Центру паллиативной помощи Нюты Федермессер. Она подтвердила информацию в Facebook.

Федермессер назвала журналистов, подхвативших непроверенную информацию Анастасии Васильевой из «Альянса врачей», непрофессионалами. Ранее подруга Алексея Навального распространила слухи о закрытии больницы и давлении на медиков с помощью сотрудников Росгвардии. После того, как выяснилось реальное положение дел, Васильева, естественно, не извинилась.

Накануне подруга Навального ворвалась в корпус больницы №1 и по итогам выложила видео, на котором присутствовали сотрудники Росгвардии. Она также заявила, что власти Москвы хотят отобрать у больницы историческое здание — особняк 1909 года постройки, и отдать под элитный жилой комплекс, уволив врачей.

Оппозиционные СМИ с радостью подхватили эти данные. Позже московский Депздрав объяснил, что корпуса 1979 и 1909 года постройки признаны непригодными для использования под клинику. Их закрыли на капитальную реконструкцию. Увольнять никого также не собираются: 16 медиков из 62 получат работу в других подразделениях больницы, остальным предложили места в других учреждениях.

ФАН отмечает, что и Росгвардию никто из персонала не вызывал — охранник нажал «тревожную кнопку» по просьбе «неизвестного лица», за что его сразу же уволили. Кроме того, Васильева не стала репостить другое видео из больницы, на котором она грубо разговаривает с врачами, не слушает их вопросы и возражения.

В канале «Записки юного врача» выходку главы «Альянса врачей» назвали попыткой «кошмарить народ» и призвали не верить вбросам. Это не единственный случай, когда оппозиция устраивает скандал, освещая далекие от них темы. Публицист Ортега заметил, что когда-то другая подруга Навального Мария Гайдар пыталась «оптимизировать» здравоохранение в Кировской области при губернаторе Никите Белых, и ничего хорошего не получилось.

Сейчас «Альянс врачей» щедро раздает обещания и заманивает в «профсоюз», ведь на кону выборы в Госдуму 2021 года. Как только надобность в поддержке огромного медицинского сообщества отпадет, всех активистов быстро забудут, уверен ФАН.

Выдумки о «рейдерском захвате» и увольнения в попытках набрать политические очки, как это делает Васильева, системе здравоохранения только мешают, заключает издание.

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Автор: Арсений Аскольский
#альянс врачей

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