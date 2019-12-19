СМИ выяснили детали похищения и дальнейшей судьбы социологов РФ в Ливии

Похищенные террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии социологи из РФ вот уже более полугода находятся в заточении в неофициальной тюрьме «Митига» в Триполи.

Приглашение в страну и тюрьму

В начале уходящего года Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) создал группу для социологических исследований в Ливии, в состав нее вошли Максим Шугалей, Александр Прокофьев и Самер Суэйфан. В их задачу входило провести ряд опросов местных жителей, побеседовать с лидерами общественного мнения, чиновниками и политиками. Поездка оформлялась официально, cо всеми необходимыми документами.

Фактически россияне приехали по приглашению Халеда аль-Мишри — председателя Высшего государственного совета, на тот момент заседающего в Триполи. Все трое членов Фонда проводили деловые встречи с рядом политических деятелей Ливии. За два рабочих месяца проблем у российских исследователей не возникало. Все шло гладко пока в рамках работы социологи не встретились с сыном убитого в 2011 году экс-лидера страны Муаммара Каддафи – Сейф аль-Исламом Каддафи, который остается видной фигурой в ливийской политике. С ним, в частности, осуществляли контакты и западные журналисты. Сам факт встречи не скрывался.

Проблемы начались, когда главари ПНС узнали о высокой народной поддержке сына свергнутого лидера и фельдмаршала Халифы Хафтара. Как ранее отмечал президент ФЗНЦ Александр Малькевич, Халед аль-Мишри просил группу поделиться полученными исследованиями. Особенно его интересовало мнение Сейфа Каддафи относительно политической обстановки внутри государства. Результаты исследования посчитали настолько угрожающими, что социологов похитили и поместили в заточение.

Тюремные повадки и порядки ПНС

В ночь с 16 на 17 мая Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены из своего дома вооруженными людьми, прибывшими на нескольких автомобилях. Было заявлено, что они задержаны в связи с тем, что они ехали на встречу с сыном покойного Каддафи. Прокофьев улетел в Москву за пару дней до похищения.

Так россияне попали в частную тюрьму «Митига», которая контролируется боевиками триполитанского бандформирования RADA. Она действует под эгидой так называемого «МВД» ПНС, которое возглавляет экстремист Фатхи Башага. Ее главарь Абд аль-Рауф Карра создал одно из самых жестоких бандформирований в столице страны, которая насчитывает до 2 500 членов. Из них от 300 до 500 – бывшие участники различных террористических организаций. ООН обвиняет RADA в похищениях, торговле людьми, массовых убийствах. Помимо этого, бандиты сотрудничают с запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»*.

Капитан корабля «Теметерон» Владимир Текучев, которому пришлось провести в «Митиге» около трех лет, ранее поведал миру о творящихся в этом заведении ужасах. Похищенных и условно арестованных ливийцев и иностранцев, согласно свидетельствам, держали в тесных камерах, где тем приходилось спать посменно на бетонном полу, кормили скудно, регулярно подвергали побоям, пыткам и психологическому давлению.

Политический шантаж

Политическим шантажом в комментарии «Русскому диалогу» все, что происходило после пленения социологов, назвал президент ФЗНЦ Александр Малькевич. От Фонда боевики ПНС требовали, чтобы Москва изменила вектор политики в отношении ливийской проблематики, отказавшись от конструктивного сотрудничества со всеми сторонами конфликта.

«Это абсурд. Мы общественная организация и не представляем российское правительство», — заметил Малькевич.

Те же требования главари ПНС заявили и на саммите «Россия — Африка».

«Здесь важно отметить, что делегаты Палаты представителей — законного парламента Ливии — также находились в Сочи. Они вели переговоры об инвестициях, сотрудничестве с российскими бизнесменами, и как раз, делегация ПНС подобных встреч избегала», — напомнил Малькевич.

Заокеанский заказ

Повод для ареста придумали в США. Обвинения россиянам выдвинуло Bloomberg, принадлежащая ныне желающему стать президентом США демократу Майклу Блумбергу. 5 июня его агентство объявило, что россияне якобы пытались вмешаться в выборы в стране. Намерение встретиться с Сейфом Каддафи они выдают попыткой повлиять на исход голосования. То, что в Ливии нет и не планируются выборы, Bloomberg не смутило.

«Вмешательство в несуществующие выборы им стали приписывать как раз именно с подачи Bloomberg, возможно даже под диктовку», — указал Малькевич.

Из российских инфоресурсов, официально не являющимися СМИ, вброс о Bloomberg подхватил «Проект.Медиа». Американские обвинения глава проекта Роман Баданин проиллюстрировал данными, хранившимися только на ноутбуке Максима Шугалея. Малькевич уверен, что в «Проект» данные попали либо от террористов, пленивших социологов, либо от ЦРУ, координировавших «задержание».

«Никаким другим образом данные файлы не могли оказаться в руках «расследователей». Таким образом, выстраивается четкая цепочка партнеров: «ливийские террористы — работники ЦРУ — связанное с Ходорковским пропагандистское издание». Любопытный триумвират!» —отмечал Малькевич.

Одним из участников похищения россиян, по данным «Русского диалога» является начальник управления безопасности американского посольства в Тунисе Раймонд Маттокс. Участие заокеанских спецслужб в похищении россиян подтверждали как очевидцы, так и ливийские адвокаты, напомнил президент ФЗНЦ. Они же, как уверен Малькевич, и подсказали версию «следствию» ПНС.

Неудобные цифры

«О каком вмешательстве в выборы идет речь? Мы на международных площадках их изобличили о том, что нет конституции, нет закона о выборах, как и самих президентских выборов. В ответ они переобулись и с осени рассказывают о том, что были выборы муниципальные, в которые якобы планировали вмешаться наши ребята», — подчеркивает Малькевич.

Настоящей же причиной для плена россиян стали неутешительные для ливийских террористов данные опросов. Пригласивший россиян аль-Мишри набирал лишь 1,8% поддержки. Поддержка «премьера» ПНС Ливии Файеза Сарраджа была лишь немногим выше — 7,1%. Наибольшую поддержку получил фельдмаршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар — 27%, а Сейф Каддафи уступил лишь на малую долю процентов — 26,6%.

До пожизненного

О судьбе захваченных российских граждан известно не много. Их защитник Мухаммад Али Айяд говорил, что Шугалея до сих пор держат в одиночной камере. Их жизням, вроде бы, ничего не угрожает, но есть вероятность, что социологам могут дать пожизненный срок. И вердикт вынесет не марионеточное ПНС, а их кукловоды в лице американских спецслужб.