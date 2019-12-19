Клинцевич призвал дать правовую оценку проплаченным фейкам «Новой газеты»

Расследование Федерального агентства новостей о деятельности журналистов «Новой газеты» показало, что они выполняют заказы и создают фейки на деньги иностранных спонсоров. Издание нужно признать иноагентом, считает сенатор Франц Клинцевич.

Ранее ФАН обнародовал третью часть расследования деятельности «Новой», которая до этого обвинила Медиагруппу «Патриот» и само издание в якобы организации провокаций против юриста так называемого ФБК (признано иноагентом), Любови Соболь в период выборов в Мосгордуму.

Информационная атака выполнена по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского, который использует «независимое издание» для достижения политических целей. В основе «расследования» лежит информация от политтехнолога Игоря Мангушева, который позже сам и опроверг эти данные.

Маншуев рассказал журналистам ФАН, что автор материала Денис Коротков пошел на обман читателей, полностью исказив факты. Политтехнолог не исключил, что директору «НГ» Алексею Полухину и Короткову просто требовалось отработать очередную «заказуху».

В распоряжении Мангушева есть аудиозапись разговора с Полухиным, который произошел после публикации материала Короткова. Журналисты ФАН выяснили, что за безосновательными обвинениями стоит именно Ходорковский.

В беседе с «НьюИнформ» Клинцевич отметил, что признание «Новой газеты» иноагентом будет вполне правомерным, если учесть, что издание получает иностранное финансирование, в том числе от Ходорковского.

«Последнее расследование в отношении журналистов "Новой газеты", которое показало, что они делают заказы, не чураясь деньгами, формируют фейк, еще раз подтверждает, что это обязательно надо сделать. Я хочу, чтобы была дана оценка и обществу абсолютно достоверно было все сказано», — подчеркнул он.

Клинцевич призвал к активному противодействию тем, кто выступает врагом России. Он указал, что в стране достаточно тех, кто пишет правду, несмотря ни на что.

«Мы должны бороться с врагами России, а не зажимать правду. Те кто пишут правду — они должны писать, у нас достаточно журналистов, которые во всех изданиях объективно излагают события, происходящие в России, невзирая на чины, рамки и т.д. А если формируются фейки и дестабилизируется ситуация, притом за деньги, пришедшие из-за рубежа, такая газета должна быть признана иноагентом, а люди привлечены к ответственности», — заключил сенатор.

Напомним, по данным ФАН заказной материал на страницах «Новой газеты» оценивается в два миллиона рублей, «своим» положена скидка – новость обойдется в один миллион. Главными заказчиками являются Ходорковский, американские фонды и некоторые губернаторы.