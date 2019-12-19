Запад скорректировал проект резолюции СБ ООН по помощи Сирии перед голосованием

Германия, Бельгия и Кувейт после консультаций с Россией представили в Совбез ООН измененный вариант проекта резолюции по трансграничной помощи Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа в четверг, 19 декабря.

Проект резолюции частично удовлетворяет требования российской стороны. Не исключено, что сегодня же РФ может выставить на голосование свой альтернативный вариант документа.

Ранее Бельгия, Германия и Кувейт предлагали увеличить с четырех до пяти число пропускных пунктов, через которые ООН может доставлять помощь без согласования с Дамаском. Теперь в проекте говорится об исключении пропускного пункта Аль-Раматха [на границе с Иорданией] на 12 месяцев, то есть до 10 января 2021 года.

В нем также прописана необходимость провести через шесть месяцев дополнительный анализ ситуации.

Накануне СБ ООН провел закрытые консультации. После них постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва настаивает на сокращении числа пропускных пунктов до двух, а также на продлении резолюции лишь на шесть месяцев.

Трансграничная помощь не подразумевает разрешение Дамаска. Россия считает, что такой механизм теряет актуальность по мере того, как правительство Сирии возвращает контроль над территорией.