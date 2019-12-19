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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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19:24   19 Декабря 2019
Россия

Политика главреда «Новой» превратила ее в пародию на газету, считает Федоров

Политика главреда «Новой» превратила ее в пародию на газету, считает Федоров

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов полностью подорвал бизнес владельцев издания своей «желтушной» политикой. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы Евгений Федоров в интервью «Народным новостям».

«Что касается главного редактора "Новой газеты", то его будущее определяют владельцы издания. Если предположить, что газета им была нужна, чтобы иметь нормальный бизнес, то, конечно, главный редактор им этот бизнес полностью подорвал. Очевидно, что они получили абсолютно грязную, желтую газетенку, от которой отворачиваются читатели», — добавил парламентарий.

Политика главреда «Новой» превратила ее в пародию на газету, считает Федоров

Федоров с сожалением признал, что российская Конституция не запрещает «Новой» делать лживые публикации, причем в неограниченном количестве. Недавно «Федеральное агентство новостей» выяснило, что регулятором потока фейков выступает лишь толщина кошелька заказчика.

Стоит отметить, что одним из самых резонансных авторов издания выступает Денис Коротков. В серии публикаций ФАН по Сирии выяснилось, что автор фейков про ЧВК «Вагнер» достаточно тесно сотрудничал с террористами «Исламского государства»* (запрещено в России).

Политика главреда «Новой» превратила ее в пародию на газету, считает Федоров

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Анна Манц
#федоров #новая газета #коротков #муратов

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