Эксперты разделились во мнении о том, сможет ли женщина стать президентом России

Глава государства Владимир Путин во время пресс-конференции ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России. По его словам, в этом вопросе гендерного принципа быть не может.

«Женщины привносят в политику женское начало, меньше агрессии. И это, безусловно, будет востребовано», — отметил президент.

Глава Института национальной стратегии Михаил Ремизов в интервью NEWS.ru выразил мнение, что при дамском правлении может возникнуть фаворитизм, поскольку женщины в рабочие отношения приносят больше личного. Также, по его словам, для прекрасного пола может оказаться трудна функция «арбитра крупных элитных групп», которую приходится исполнять президенту.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева придерживается другого мнения. По ее словам, женщина может стать лучшим президентом, чем мужчина. Потому что представительницы слабого пола «более тонко чувствуют и могут создать вокруг себя особую атмосферу».