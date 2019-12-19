Представители ЦПВС и фонда имени Кадырова подарили сирийским детям подарки на Новый год

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и представители общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова провели гумакцию в Аль-Хамидии, провинция Эль-Кунейтра. Об этом рассказал корреспондент «Федерального агентства новостей», побывавший на месте событий.

Так, местные жители получили продовольственные наборы, в состав которых вошли: мука, рис, сахар, чай и сгущенное молоко. Школьникам вручили рюкзаки, а также подарки в преддверии Нового года.

Во время гуманитарной акции все нуждающиеся получили медицинскую помощь от российских специалистов. Вместе с тем, мероприятие прошло под охраной военной полиции России.

Местная жительница Манара Рашиди отметила, что ранее в их городе не было подобных событий. Для нее самым важным стали улыбки детей, получивших подарки. После проведения акции население и администрация Аль-Хамидии поблагодарили россиян за помощь в такой трудный период для всей страны.

Ранее ФАН выпустил серию публикаций по Сирии: «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»*, «MADE IN USA: Как США помогают "Исламскому государству"»*, «Как русские заставили ИГИЛ* бояться» и «США организовали в России сеть СМИ, распространяющих "вбросы" сирийских боевиков». Первый проект рассказал о связи боевиков с корреспондентом «Новой газеты» и автором фейков про ЧВК «Вагнера» Денисом Коротковым, второй — с США. Из третьего и четвертого материалов можно узнать, как россияне борются с террористами не только в арабской республике, но и на своей территории.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.