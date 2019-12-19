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 Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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19:13   19 Декабря 2019
Весь мир

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

В Москве состоялась 15-ая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. «Политика Сегодня» собрала наиболее важные и интересные по версии редакции вопросы журналистов по внешней политике и ответы главы государства.

Об Украине

Путина насторожило заявление Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений. Альтернативы им нет, считает президент, как и иностранных войск в Донбассе. По его словам, с обеих сторон там воюют наемники и живут гордые люди.

«Известная фраза — «Донбасс порожняк не гонит». Она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему какими бы то ни было силовыми решениями», - сказал президент.

Корреспонденту украинского агентства УНИАН Роману Цимбалюку традиционно дали слово и он спросил, когда Путин расформирует «оккупационные администрации в  Луганской и Донецкой областях».

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

- У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то вы тоже бы немножечко изменили отношение к нам, — улыбнулся Цимбалюк.

- Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?, — уточнил Путин.

- У нас основной танк — Т-64, - ответил журналист.

- Т?

- Т-64. Произведен в Харькове.

- Т-64. Но это тоже советская машина, - напомнил президент.

Отвечая на вопрос о минских соглашения и расформировании органов власти Донецка и Луганска, российский лидер напомнил, что представлявший Украину Петр Порошенко настаивал, чтобы под документом стояли подписи непризнанных республик.

«Прямо за горло меня взяли. Таким образом, Украина признала, что такая власть существует», — подчеркнул Путин.

О Белоруссии

Путин считает правильным решение о создании Союзного государства России и Белоруссии.

«Русский и белорусский народ - это, по-моему, то же самое, что и украинский и русский. Это почти одно и то же - этнически и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад», — сказал Путин.

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

Низкую стоимость российского газа для соседей президент объяснил отсутствием пошлин и отдельно подчеркнул, что Россия не готова дотировать экономику Белоруссии, продавая голубое топливо по цене в Смоленске. Для этого нужны общие правила в виде законов. Вопрос о готовности возглавить Союзное государство Путин оставил без ответа.

Об импичменте Трампа и санкциях США

Путин убежден, что демократы инициировали процедуру отстранения главы Белого дома в рамках внутреполитической борьбы. Он напомнил, что республиканцы обладают большинством в Сенате, поэтому Трамп досидит до конца срока.

«И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранить от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам», — сказал Путин.

Тему американских санкций российский президент связал с украинской повесткой.

«Если США хотят поддержать Украину, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России», — заявил он.

О сотрудничестве РФ и КНР

Путин считает, что в отношениях с Поднебесной главное не цифры и отрасли, а «беспрецедентный уровень доверия».

«Российско-китайское сотрудничество — один из важнейших факторов международной стабильности. Многополярный мир уже создан, однополярного мира больше не существует.

Мы будем укреплять наши стратегические связи, это пойдет на пользу как народу Китая, так и народу Российской Федерации», — сказал Путин.

О договоре с США о взаимном сокращении арсенала ядерных ракет (СНВ-3):

«Мы готовы продлить СНВ-3 до конца года, но пока на наши предложения нет никакого ответа. А без СНВ-3 не будет в мире ничего, что сдерживает гонку вооружений».

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

Об убийстве в Берлине

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили, чеченец по национальности, был убит из пистолета в Берлине 23 августа. По словам Путина, на счету погибшего десятки прерванных жизней.

«Это был абсолютно кровавый убийца, он уничтожил 98 человек, участвовал в организации взрывов в московском метро. Мы не отправляли запрос о его выдаче, общение шло на уровне спецслужб. Мы в свое время американцев предупреждали о братьях Царнаевых. Они совершили теракт [на бостонском марафоне]», — сказал президент.

Об отстранении России от международного спорта

Решение всемирного Антидопингового агентства (ВАДА) об отстранении российских спортсменов от крупных международных соревнований глава государства назвал «не соответствующим здравому смыслу и праву и носящим политический оттенок». Путин считает, что спортсмены не должны выступать под нейтральным флагом, поскольку к национальному Олимпийскому комитету претензий за рубежом нет.

«Разбирайтесь с конкретными людьми. Мы, конечно, в этом будем помогать и содействовать. Мы все делаем, для того чтобы российский спорт был "чистым"», — сказал Путин.

Что Путин говорил на пресс-конференции о ситуации в мире

О Европе

Путин со скепсисом относится к предложению Европарламента отмечать День борьбы с тоталитаризмом. Полагает, что СССР и Третий Рейх нельзя ставить на одну доску. В том, что тоталитаризм достоин осуждения согласен, но СССР последним подписал с Германией пакт о ненападении, напомнил президент.

«Да, был пакт Молотова-Риббентропа, но СССР был последним государством, кто начал договариваться с нацистами, поскольку на тот момент остался единственным с ними один на один», — сказал Путин.

Болгарию, которая во время Второй мировой войны была на стороне стран Оси, но не воевала против СССР, на пресс-конференции представлял журналист Анастас Стефанов. Мужчина пытался подарить Путину икону с изображением святого Иоанна Рыльского, который терпением заслужил божью благодать.

 

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Автор: Максим Сахаров
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