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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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18:21   19 Декабря 2019
Россия

Зюганов прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Зюганов прокомментировал предложение сделать 31 декабря выходным днем

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что не видит проблемы в том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, сообщает РИА Новости.

«Там много дней выходных: возьмут, денечек перебросят, все равно этот день (31 декабря) полурабочий. Мы своих еще 30 отпустим, пусть отдыхают, но заставим работать с 3 января», — заявил Зюганов.

Ранее в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин отметил, что объявить 31 декабря выходным днем - это логичный шаг, но следует подумать, как это правильно сделать.

Депутаты от ЛДПР в конце ноября внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным. Министр труда Максим Топилин объяснил, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным, поскольку все подобные решение Госдума принимает в октябре.

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Автор: Роман Самойлов
#зюганов #правительство #31 декабря

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