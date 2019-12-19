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18:29   19 Декабря 2019
Россия

Желающие посетить Эрмитаж смогут узнать размер очереди онлайн

Желающие посетить Эрмитаж смогут узнать размер очереди онлайн

Государственный Эрмитаж упростил жизнь своим посетителям, запустив трансляцию очереди в режиме онлайн. О нововведении рассказали на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» 19 декабря.

«Дорогие посетители, рады сообщить, что теперь у вас появилась возможность в режиме онлайн отслеживать очередь в кассы музея», — написали в сообщении.

Из публикации следует, что камера направлена на вход Главного музейного комплекса. Сама аппаратура расположена в Большом дворе Зимнего дворца. Чтобы узнать размер очереди, достаточно зайти в раздел «Посетителям» на официальном сайте Эрмитажа и нажать на специальную кнопку «Веб-камера: очередь».

 

Ранее о нововведении рассказывал директор культурного учреждения Михаил Пиотровский. Однако он указывал немного другие сроки введения — начало 2020 года. Стоит отметить, что очередь в Эрмитаж бывает действительно огромной. В дни бесплатного посещения (третий четверг месяца) можно потратить на это несколько часов.

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Автор: Анна Манц
#трансляция #эрмитаж #очередь

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