Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Сейчас она чувствует себя хорошо. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ее супруга Бари Алибасова.

Ранее СМИ написали о госпитализации актрисы. По словам Алибасова, Лидия Николаевна несколько раз в год проходит плановое обследование.

«Как из больницы выходит, побудет дома неделю и начинает скучать», — добавил он.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году. Она известна по ролям в таких отечественных картинах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Хождение по мукам», «Вам и не снилось…».