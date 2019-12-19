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 Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму

Эрик Давидович не стал бы спрашивать Путина про шаурму
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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18:25   19 Декабря 2019
Россия

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу. Сейчас она чувствует себя хорошо. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на ее супруга Бари Алибасова. 

Ранее СМИ написали о госпитализации актрисы. По словам Алибасова, Лидия Николаевна несколько раз в год проходит плановое обследование.

«Как из больницы выходит, побудет дома неделю и начинает скучать», — добавил он.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась в 1938 году. Она известна по ролям в таких отечественных картинах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Хождение по мукам», «Вам и не снилось…».

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Автор: Виктория Разумовская
#культура #общество

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