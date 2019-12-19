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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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18:34   19 Декабря 2019
Весь мир

Жертвами нового взрыва в зоне безопасности на севере Сирии стали пять человек

Жертвами нового взрыва в зоне безопасности на севере Сирии стали пять человек

Мощный взрыв прогремел в зоне турецкой  антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. Видео с первыми моментами после теракта в городе Телль-Халаф появилось в Сети.

В результате теракта погибли пять человек, еще 11 пострадали, передает сирийское агентство SANA. Источники сообщают о взрыве заминированного автомобиля. У «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) данные о двух погибших.

Теракт подтвердили официальные турецкие военные источники в соцсетях. Уточняется, что среди погибших трое детей.

Новый взрыв — очередной эпизод в серии терактов на территории созданной Турцией зоны безопасности на севере САР. Их организаторами могут быть курдские боевики. В начале декабря десятки жизней унесли взрывы в Телль-Халафе и соседнем Рас-аль-Айне, пишет ФАН. Ранее  террористы организовали атаки против протурецких сил на севере Алеппо.

Напомним, большая часть курдских боевиков, которые входят в проамериканскую коалицию «Демократические силы Сирии» (SDF) покинула зону «Источниак мира». Вместе с США они оккупировали крупнейшие нефтяные месторождения в сирийском Заевфратье и вывозят незаконно добытую сирийскую нефть из страны. К операциям на востоке Сирии США привлекли наемников из ЧВК Blackwater.

Ранее ФАН опубликовало серию материалов о Сирии. В одной статье рассказывалось о том, как США поддерживали и финансировали боевиков запрещенного в России ИГ*. Кроме того, журналисты узнали о том, что автор фейков про ЧВК «Вагнера» Денис Коротков сотрудничает с террористическими группировками, а опальный олигарх Михаил Ходорковский помогает в этом. Также агентство писало о том, что сирийские террористы боятся россиянЧетвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» боевиков.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #взрыв

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