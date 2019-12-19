Симпатии к Франции не помешают экс-президенту ЦАР вновь участвовать в предвыборной гонке

Экс-президент Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе вернулся в Банги после шести лет изгнания, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я могу торжественно заявить, что Франсуа Бозизе действительно находится в центральноафриканской столице. В ближайшие дни он выступит перед своими соотечественниками, а пока не спрашивайте меня, как он туда попал или где он», — заявил член партии бывшего главы государства, Генеральный секретарь Kwa na Kwa (KNK) Бертин Беа.

ООН ввела санкции против экс-президента ЦАР из-за «дестабилизации ситуации в республике и разжигание гражданского конфликта». Несмотря на это, многие считают, что возвращение Бозизе в Банги связано с его намерениями принять участие в предвыборной гонке в конце 2020 года.

Руководитель Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов рассказал ФАН, насколько возможно участвовать в выборах с подобным бэкграундом.

«Я расцениваю это (возвращение Бозизе) как один из положительных шагов в плане внутринационального примирения. Какова будет его политическая судьба еще рано высказываться, но, если нынешнее руководство приняло такое решение, я воспринимаю это, прежде всего, как дальнейший прогресс начавшегося внутринационального примирения», — сообщил Корендясов.

Еще один фактор, который может помешать Бозизе благополучно участвовать в предвыборной гонке – профранцузский настрой, контрастирующий с позицией Фостена-Арканжа Туадера. По мнению эксперта, время, когда это имело бы значение, давно прошло, и национальные интересы будут играть более важную роль, чем симпатии к той или иной стране. Корендясов привел в пример выпускников российских вузов в Африке, которые не забывают о национальных интересах своей страны, несмотря на свое положение.

«Потому симпатии – это не аргумент. Самое важное, чтобы процесс национального примирения, который начался, развивался успешно. И возвращение Бозизе я расцениваю как признак того, что процесс этого примирения продвигается», — заключил Корендясов.

Национальное примирение в Центральноафриканской Республике случилось во многом благодаря Российской Федерации, которая вмешалась в ситуацию по просьбе президента ЦАР Арканжа Туадера в феврале 2018 года. С разрешения Совета безопасности ООН Россия поставляла Вооруженным Силам ЦАР оружие, а также направила военных и гражданских инструкторов для обучения будущих военных FACA.