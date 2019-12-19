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18:06   19 Декабря 2019
Россия

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ситуация с экологией в регионе исправляется. Появились новые системы мониторинга загрязнителей, появляется современный экологичный транспорт, модернизируется производство предприятий.

По словам Усса, тут нельзя рассчитывать на быстрый результат. 

«Прежде всего мы сделали серьезный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что это система является одной из самых современных в стране», — отметил политик. 

Обновляется оборудование на заводах, которые находятся в черте Красноярска. В 2020 году построят высокую дымовую трубу на ТЭЦ 1, закроют более 30 котельных и снесут ветхое жилье с печным отоплением.

«Ну и транспорт… именно транспорт дает до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожного движения, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро 4», — добавил губернатор.

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Автор: Виктория Разумовская
#красноярск #экология #усс

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