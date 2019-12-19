Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что ситуация с экологией в регионе исправляется. Появились новые системы мониторинга загрязнителей, появляется современный экологичный транспорт, модернизируется производство предприятий.

По словам Усса, тут нельзя рассчитывать на быстрый результат.

«Прежде всего мы сделали серьезный шаг в развитии системы мониторинга и считаем, что это система является одной из самых современных в стране», — отметил политик.

Обновляется оборудование на заводах, которые находятся в черте Красноярска. В 2020 году построят высокую дымовую трубу на ТЭЦ 1, закроют более 30 котельных и снесут ветхое жилье с печным отоплением.