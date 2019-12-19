Путин поздравил Анастасию Вертинскую с юбилеем

Глава государства Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что россияне знают Вертинскую как талантливую актрису, которая подарила отечественному кино и театру множество ярких ролей.

«Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь — достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус», — сказано в поздравлении.

Он пожелал актрисе здоровья и благополучия.