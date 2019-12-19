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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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17:34   19 Декабря 2019
Россия

Путин поздравил Анастасию Вертинскую с юбилеем

Путин поздравил Анастасию Вертинскую с юбилеем

Глава государства Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Анастасию Вертинскую с 75-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма появилась на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что россияне знают Вертинскую как талантливую актрису, которая подарила отечественному кино и театру множество ярких ролей.

«Высокое профессиональное признание и искренняя зрительская любовь — достойная награда за ваше мастерство и безупречный художественный вкус», — сказано в поздравлении.

Он пожелал актрисе здоровья и благополучия. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #культура

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