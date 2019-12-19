Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

Азербайджанский Баку с 4 по 6 декабря принимал Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций ведущих компаний России и СНГ. Здесь же состоялось награждение Лауреатов IX Ежегодной Премии «Время инноваций».

В форуме участвовали более 200 представителей пяти стран. Они делились опытом внедрения инноваций, представляли собственные кейсы и обсуждали перспективы и потенциал цифровизации. Так, менеджер по развитию продуктов АО «КИВИ» Мария Леонова рассказала о сервисе, который позволил клиентам проверять статус платежа без звонка.

«Использовали простую механику со сканированием QR-кода. Теперь каждый клиент может отследить поступление денег в онлайн-режиме и даже провести платеж в случае его задержки в системе. Мы рады, что ввели действительно полезный для людей инструмент и что он получил признание профессионалов», — отметила она.

Гендиректор «Открытие Факторинг» Артем Дуров уверен, что основа будущего — это технологии, которые позволят максимально быстро адаптироваться к изменениям. К тому же, онлайн-маркетинг удобен для клиентов, а передовые технологии интересны сотрудникам компании.

«Мы очень рады, что наши разработки отмечены профессионалами», — добавил он.

Также на форуме прошли мастер-классы, а завершением стала торжественная Церемония награждения лучших проектов, удостоенных Премии «Время инноваций-2019». В этом году эксперты выбирали призеров в 15 категориях, ими стали свыше 50 компаний. Среди них: «Вертолеты России», ASUS, ПАО Сбербанк, МТС, «Аэрофлот», Tele2, «Почта России» и другие.

«Подводимые ежегодно итоги Премии являются своего рода индикатором инновационности разных секторов экономики, и если девять лет назад можно было с полной уверенностью говорить о компаниях из сферы высоких технологий как лидерах развития, то сейчас на пальму первенства претендует ритейл — более половины поданных на конкурс заявок из сегмента B2C», — указали в пресс-релизе.

Напомним, что премия «Время инноваций» была учреждена в 2011 году фондом «Социальные проекты и программы».