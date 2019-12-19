Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
США вывозят из Сирии и Ирака культурные артефакты, продавая их на «черном рынке»

США вывозят из Сирии и Ирака культурные артефакты, продавая их на «черном рынке»

 Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы
Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
США вывозят из Сирии и Ирака культурные артефакты, продавая их на «черном рынке»

США вывозят из Сирии и Ирака культурные артефакты, продавая их на «черном рынке»

 Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы
17:39   19 Декабря 2019
Россия

Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

Азербайджанский Баку с 4 по 6 декабря принимал Форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций ведущих компаний России и СНГ. Здесь же состоялось награждение Лауреатов IX Ежегодной Премии «Время инноваций».

В форуме участвовали более 200 представителей пяти стран. Они делились опытом внедрения инноваций, представляли собственные кейсы и обсуждали перспективы и потенциал цифровизации. Так, менеджер по развитию продуктов АО «КИВИ» Мария Леонова рассказала о сервисе, который позволил клиентам проверять статус платежа без звонка.

«Использовали простую механику со сканированием QR-кода. Теперь каждый клиент может отследить поступление денег в онлайн-режиме и даже провести платеж в случае его задержки в системе. Мы рады, что ввели действительно полезный для людей инструмент и что он получил признание профессионалов», — отметила она.

Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

Гендиректор «Открытие Факторинг» Артем Дуров уверен, что основа будущего — это технологии, которые позволят максимально быстро адаптироваться к изменениям. К тому же, онлайн-маркетинг удобен для клиентов, а передовые технологии интересны сотрудникам компании.

«Мы очень рады, что наши разработки отмечены профессионалами», — добавил он.

Также на форуме прошли мастер-классы, а завершением стала торжественная Церемония награждения лучших проектов, удостоенных Премии «Время инноваций-2019». В этом году эксперты выбирали призеров в 15 категориях, ими стали свыше 50 компаний. Среди них: «Вертолеты России», ASUS, ПАО Сбербанк, МТС, «Аэрофлот», Tele2,  «Почта России» и другие.

Награждение лауреатов премии «Время инноваций-2019» состоялось в Баку

«Подводимые ежегодно итоги Премии являются своего рода индикатором инновационности разных секторов экономики,  и если девять лет назад можно было с полной уверенностью говорить о компаниях из сферы высоких технологий как лидерах развития, то сейчас на пальму первенства претендует  ритейл — более половины поданных на конкурс заявок из сегмента B2C», — указали в пресс-релизе.

Напомним, что премия «Время инноваций» была учреждена в 2011 году фондом «Социальные проекты и программы».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#форум #премия #время иноваций

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...