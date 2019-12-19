США вывозят из Сирии и Ирака культурные артефакты, продавая их на «черном рынке»

Подразделения США, которые после начала антитеррористической операции Турции «Источник мира» на севере Сирии покинули военные базы, сейчас продолжают возвращаться в нефтеносные районы за Евфратом. Об этом пишет Al Masdar News.

Американские военные вновь разместились на объектах вблизи крупнейших месторождений в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасака, несмотря на недовольство властей Сирии. По данным турецкого Anadolu, в составе военного конвоя США следовали пикапы, автобусы, машины скорой помощи, а также порядка 100 буровых установок.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук в беседе с ФАН отметил, что ни сейчас, ни год назад, когда президент Дональд Трамп обещал полностью свернуть кампанию в Сирии, США своих обязательств не выполнили. Американцы продолжают незаконную интервенцию, разграбляя национальные богатства республики, отметил эксперт.

«В Вашингтоне уверяли, будто бы американцы должны взять под свой контроль нефтяные залежи на востоке Сирийской Арабской Республики, чтобы они не оказались в руках террористов ИГ*. Однако представители верхушки этой группировки, которые остаются в регионе, сами задействованы в этой преступной схеме США, так же, как и курдские бандформирования», — подчеркнул эксперт.

Для Соединенных Штатов характерна тактика вмешательства — не только оказать военное и политическое давление на неугодные правительства, но и присвоить себе их национальные богатства. Вашингтон из любой войны стремится извлечь максимальную пользу лично для себя. Это касается и культурных ценностей, отметил собеседник издания.

«Сейчас, например, все "черные рынки" забиты древними артефактами, которые они вывезли из Ирака и Сирии. Занимаются этим совсем не только террористы ИГ. Это мародерство и пиратство, и это со стороны американцев по-прежнему переживает и Сирия», — заключил Анатолий Матвийчук.

Ранее ФАН опубликовал третью статью из серии материалов о Сирии. В ней рассказывается, какую роль сыграла Россия в ликвидации террористов на территории САР. Вторая часть повествует о связях США с боевиками ИГ*, а первая о сотрудничестве с террористами журналиста «Новой газеты», автора фейков про ЧВК «Вагнера» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский.

В четвертой публикации журналисты ФАН рассказали, как США организовали в России целую сеть СМИ, которые распространяют вбросы боевиков.