Россия обсудила ситуацию в Сирии со спецпосланником КНР

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили ситуацию в Сирии и деятельность Конституционного комитета в Женеве со спецпредставителем правительства КНР по Сирии Се Сяоянем, сообщает РИА Новости.

«Состоялся развернутый обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая развитие событий «на земле» и меры по решению насущных гуманитарных задач. Кроме того, собеседники обсудили ход политического процесса в свете начала прямого межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета в Женеве», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Консультация состоялась в четверг, 19 декабря. Стороны договорились укреплять координацию усилий и взаимодействие в целях достижения стабилизации и прочной безопасности в Сирии.

Ранее, Федеральное агентство новостей выпустило цикл материалов, посвященных обстановке в Сирии. Первая часть рассказывала о сотрудничестве автора фейков о ЧВК «Вагнера», журналиста Дениса Короткова, с террористами ИГ*. Вторая – о сотрудничестве США с боевиками ИГ*. В третьей части журналисты ФАН рассказали, почему сирийские террористы боятся россиян. Четвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» сирийских боевиков.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ