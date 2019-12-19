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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
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18:00   19 Декабря 2019
Россия

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что в Екатеринбурге появится вторая линия метрополитена. По его словам, региональные власти намерены сделать все для этого.

«Конечно, будет. Мы сделаем все для того, чтобы это было», — заявил Бидонько в беседе с корреспондентом «Политики сегодня».

Российский лидер Владимир Путин заявил, что проработает с региональными властями вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он сообщил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря в ответ на вопрос журналиста, спросившей его построить метро в Екатеринбурге..

«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, он нуждается в развитии инфраструктуры. Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно только с региональными властями на этот счет поработать. Поработаем», — заявил президент РФ.

Метрополитен в Екатеринбурге открыли в 1991 году. К настоящему времени он состоит из одной линии, насчитывающей девять станций. Годовой пассажиропоток в екатеринбургской подземке составляет свыше 47 миллионов человек.

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Автор: София Синицына
#екатеринбург #путин #метрополитен

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