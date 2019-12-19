Президент Сирии Башар Асад провел в Дамаске встречу с российской делегацией, состоящей из депутатов Государственной, на которой обсуждались вопросы российско-сирийских отношений.

Об этом в четверг, ссылаясь на пресс-службу сирийского лидера, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отмечается, российские депутаты во главе с координатором парламентской группы по связям с Сирией Дмитрием Саблиным обсудили с Башаром Асадом развитие нынешней ситуации в Сирийской Арабской Республике и на Ближнем Востоке. При этом члены делегации поздравили Бкашара Асада, а также вес сирийских граждан с победой над международным терроризмом, отметив Россия продолжит оказывать народу Сирии поддержку.

Сирийский президент со своей стороны рассказал гостям о том, как выполняются заключенные ранее российско-сирийские соглашения, отметив, что важно расширять координацию Сирии и России в рамках исторического сотрудничества по стратегическим вопросам.

Также в ходе встречи обсуждалось развитие двусторонних отношений в ряде областей, в том числе в сфере экономики, культуры, науки и социального обеспечения.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей опубликовало серию статей, посвященных происходящим в Сирии событиям.

В первой статье говорилось об авторе фейков о ЧВК «Вагнер» Денисе Короткове и его тесных связях с орудующими в Сирии террористами ИГ*.

Во втором материале ФАН привел новые доказательства того, что группировка ИГ* была создана Соединенными Штатами Америки и до сих пор получает от Вашингтона оружие, боеприпасами и военную технику, а также военных инструкторов.

Третий материал рассказывает о героизме россиян, помогающих сирийской армии бороться с террористами и восстанавливать контроль на оккупированными ранее территориями.

В четвертой статье ФАН рассказал об информационной войне. Которую либеральные СМИ ведут в России на американские деньги.

* -