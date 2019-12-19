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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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17:03   19 Декабря 2019
Весь мир

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Четырехэтажный дом рухнул в районе Аль-Хельвания в сирийском городе Алеппо. Никто не пострадал, пишет Федеральное агентство новостей.

Жителей аварийного дома эвакуировали заранее, так как здание не соответствовало требованиям безопасности. Оно обрушилось из-за многочисленных повреждений в результате артобстрелов боевиков. 

После обрушения разбирать завалы принялись рабочие, члены городского совета Алеппо, волонтеры и команда пожарных. 

Ранее ФАН опубликовало серию материалов о Сирии. В одной статье рассказывалось о том, как США поддерживали и финансировали боевиков запрещенного в России ИГ*. Кроме того, журналисты узнали о том, что автор фейков про ЧВК «Вагнера» Денис Коротков сотрудничает с террористическими группировками, а опальный олигарх Михаил Ходорковский помогает в этом. Также агентство писало о том, что сирийские террористы боятся россиянЧетвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #сирия #алеппо

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