Четырехэтажный дом рухнул в районе Аль-Хельвания в сирийском городе Алеппо. Никто не пострадал, пишет Федеральное агентство новостей.

Жителей аварийного дома эвакуировали заранее, так как здание не соответствовало требованиям безопасности. Оно обрушилось из-за многочисленных повреждений в результате артобстрелов боевиков.

После обрушения разбирать завалы принялись рабочие, члены городского совета Алеппо, волонтеры и команда пожарных.

Ранее ФАН опубликовало серию материалов о Сирии. В одной статье рассказывалось о том, как США поддерживали и финансировали боевиков запрещенного в России ИГ*. Кроме того, журналисты узнали о том, что автор фейков про ЧВК «Вагнера» Денис Коротков сотрудничает с террористическими группировками, а опальный олигарх Михаил Ходорковский помогает в этом. Также агентство писало о том, что сирийские террористы боятся россиян. Четвертая часть рассказывала о сети СМИ, распространяющей «вбросы» боевиков.

*Террористическая организация, запрещена в РФ