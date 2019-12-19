Чтобы скрыть синяк на теле ребенка воспитательница закрасила его зеленкой

В одном из детских садов Москвы воспитательница поставила ребенку синяк. Чтобы скрыть следы физического вмешательства женщина раздала всей группе зеленку и под видом игры попросила детей разрисовать друг друга. О произошедшем сообщает телеканал «360».

По словам директора школы №1241 Антон Алексеева, во вторник, 17 декабря, с ним на связь вышли родители одного из детей и сообщили, что нашли синяк на теле ребенка. Администрация учебного заведения обратилась к воспитательнице с требованием объяснить ситуацию.

«Мальчик не слушался, она хотела успокоить его и посадить на стул», — сообщил Алексеев.

Чтобы скрыть кровоподтек воспитательница попросила детей в группе заняться разукрашиванием друг друга.

«В настоящее время воспитатель временно не работает. Я лично контролирую ситуацию и нахожусь на связи с родителями малыша. С ребенком все в порядке, он продолжает посещать дошкольную группу», — заявил директор школы.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего была создана специальная комиссия, в которую вошли представители профсоюзной организации, администрации школы, уполномоченный по охране труда и здоровью, а также педагог-психолог.