Что Путин говорил на пресс-конференции о России

В Москве состоялась 15-ая большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. «Политика Сегодня» собрала наиболее важные и интересные по версии редакции вопросы журналистов по внутрироссийской повестке и ответы главы государства.

О Камчатке

Президента спросили, почему он давно не приезжал на Камчатку и не связано ли это с высокими ценами на билеты.

«Это не связано с дороговизной авиабилетов. Потому что я попадаю в льготные категории, обратите на это внимание», — улыбнулся Путин и заверил, что руководство страны занимается и будет заниматься Камчаткой.

О зарплатах врачей

Отвечая на вопрос о медицине, Путин заявил, что уровень зарплат в сфере выше, чем в других. В борьбе за повышение зарплат модель здравоохранения трогать не стоит, полагает президент, а вот внутри самой отрасли изменения возможны.

«Можно просто увеличить тарифы ОМС. 70% и так идёт на зарплату. Если внутри ОМС увеличим, не останется денег на зарплату», — сказал Путин.

О деле журналиста «Медузы» Ивана Голунова

По словам главы государства, делом о подброшенных наркотиках журналисту занимается Следственный комитет РФ.

«Что касается Голунова… Голунов его фамилия? — уточнил Путин. — Принято решение засекретить материалы. Но напомню, что от работы отстранены пять человек из соответствующих служб. Все уволены. Против них возбуждены уголовные дела. Их расследует СК, а не МВД»

Кто стоит за фальсификацией уголовного дела в отношении журналиста-расследователя президент пока не знает.

«По заказчикам у меня информации нет пока», — сказал Путин.

Про тело Ленина

Ленин был не государственным деятелем, а революционером, считает Путин. Президент против перезахоронения.

«Тело не надо трогать. Много людей, которые связывают свою судьбу с достижениями СССР. Зачем? Надо идти вперед и надо развиваться активно», — сказал президент.

О заочном споре Сокурова с Кадыровым

Путин не разделяет претензии режиссера Александра Сокурова, который призывал переосмыслить награждение званием Героя России главу Чечни Рамзана Кадырова и его покойного отца Ахмата Кадырова.

«Действующий президент, его сын, до сих подвергается значительной опасности в ежедневном режиме. Он еще лично принимает участие в боевых операциях. Мне директор ФСБ как-то докладывал о ликвидации бандформирования. Я говорю — представь ребят к наградам. Он говорит — это не мы, это кадыровцы. И он сам (Кадыров). Его не остановить, под пули лезет. Я указов о награждении Героем России просто так не подписываю», — заявил Путин.

О спекуляциях на тему Великой Отечественной войны

«Когда я слышу: «Может, хорошо было бы Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чём речь!», — был категоричен президент.

О Конституции

Путин считает, что в основном законе Российской Федерации о президентских сроках можно отменить оговорку «подряд». Первая глава должна оставаться неприкосновенной, в остальных Путин допустил изменения, отметив, что Конституция — это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества.

«Что можно было бы сделать — отменить оговорку «подряд». Ну вот у нас два срока подряд — ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушёл с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она оговорка некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», — сказал Путин.

О пенсиях

Путина спросили, почему раз в несколько лет меняются правила пенсионного обеспечения, замораживаются пенсии, стоит ли ждать новой реформы?

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом. Никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не планируется и не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации — нигде», — сказал президент.

О зарплатах

Путин признал, что в последние годы реальные доходы граждан снижались.

«Это очень плохо. Решать это нужно повышением производительности труда и увеличением ВВП. Уровень зарплат растет, немножко, но растет. Но этого недостаточно», — сказал президент.

Про закон о «суверенном интернете»

Путин заявил, что суверенный интернет не ограничивает свободу, а призван защитить российский сегмент от влияния извне.

«Свободный и суверенный интернет не противоречат друг другу. Суверенный нужен, чтобы защититься от отключения интернета извне. Смысл закона только в этом. Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — заявил он.

О домашнем насилии

Путина спросили, читал ли он закон о домашнем насилии и не считаете ли, что он станет «последним гвоздем в крышку гроба нашей демографии»?

«Закон не читал, но Матвиенко (спикер Совфеда – прим. ред.) недавно рассказывала. Отношение смешанное. Силой любить не заставишь. Я против любого насилия, прежде всего в семье, к детям и женщинам. Это признак низкой культуры. С другой стороны, все есть в действующем законодательстве и за побои, и за увечья. Но вопрос: люди за закон или против насилия? Я вот тоже против насилия», — сказал Путин.

О сибирских пожарах

«Что касается пожаров, то чаще всего это рукотворная ситуация. Нужно почаще и более целенаправленно работать с людьми. Нужно совершенствовать ситуацию с лесоохраной, часть полномочий мы забираем на федеральный уровень», — сказал Путин.

На пресс-конференцию Путина аккредитовались 1895 журналистов, прямую трансляцию вели вести ведущие федеральные каналы и радиостанции. Президент отвечал на вопросы более четырех часов.

О выходном 31 декабря

Путин считает логичным объявить 31 декабря выходным, но не в этом году и надо подумать, как это сделать.