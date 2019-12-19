Ходорковский хочет использовать обвиняемого в убийстве экс-сенатора Арашукова против России

Бежавший из России олигарх Михаил Ходорковский решил «обелить» экс-сенатора Рауфа Арашукова и использовать его в своих целях, пишут «Народные новости».

Напомним, что в январе уходящего года прямо во время заседания в Совет Федерации пришли сотрудники правоохранительных органов для ареста тогда еще сенатора от Карачаево-Черкесии. Причиной стали обвинения в хищении на крупную сумму. Позже к ним добавились обвинения в создании преступной группировки, давлении на свидетелей и организации заказных убийств.

Конечно, общественность и пресса не могла обойти столь резонансное дело. Для либеральных СМИ это и вовсе стало очередным «топливом», чтобы ругать российское правительство. Однако все сводилось к одному — «оппозиционная» пресса очерняла экс-сенатора.

Наступила осень и риторика в отношении дела Арашукова стала меняться. Сперва о нем писали просто нейтрально, а потом и вовсе начали поддерживать. Вот и «ходорковский» портал «МБХ Медиа» решил не отставать и 16 декабря опубликовал интервью. Из слов Арашукова в беседе с МБХ следует, что инициатором уголовного дела против него мог выступить бывший сенатор Карачаево-Черкессии Вячеслав Дерев:

«Вячеслава Дерева я знаю практически всю мою жизнь, и надо признать, что он преследовал меня почти всегда, так как завидовал моей успешной политической карьере».

Помимо этого, по мнению обвиняемого, суд в России предвзят, а следствие давит на судей. Примечательно, что читатели довольно быстро раскрыли план МБХ: не просто обелить экс-сенатора, а сделать из него «политзаключенного».

Также стоит отметить сходство «судьбы» держателя портала — Ходорковского — и Арашукова. Первый украл у России почти 900 миллиардов рублей, а также «забыл» оплатить 1,3 триллиона налогов. А еще его обвинили в организации заказного убийства. У Арашукова практически идентичные обвинения.

Однако Ходорковский решил спасти экс-сенатора не как «друга по несчастью» — он нужен ему для дестабилизации ситуации в России. Дело в том, что после ареста Арашуков пообещал перечислить чиновников и политиков, якобы заказавших это дело. Первые имена стали известны в октябре. Естественно, беглый олигарх не может упустить такую возможность.