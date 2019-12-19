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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
16:19   19 Декабря 2019
Россия

Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Болгарский журналист, который присутствовал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, попытался подарить главе государства икону. Мужчина с флагом Болгарии поднял икону вверх и без микрофона начал кричать, что это подарок президенту.

«Это подарок для вас», — сказал журналист.

Путин несколько раз поблагодарил его, но попросил все же перейти к вопросу о Магадане.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг. На ней присутствует 1895 представителей СМИ. Мероприятие не регламентировано по времени, обычно общение президента с журналистами длится 3-4 часа.

За это время Путин отвечает на 50 и более вопросов, касающихся всех сфер жизни.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #иконы

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