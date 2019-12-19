Журналист из Болгарии попытался подарить Путину икону

Болгарский журналист, который присутствовал на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря, попытался подарить главе государства икону. Мужчина с флагом Болгарии поднял икону вверх и без микрофона начал кричать, что это подарок президенту.

«Это подарок для вас», — сказал журналист.

Путин несколько раз поблагодарил его, но попросил все же перейти к вопросу о Магадане.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг. На ней присутствует 1895 представителей СМИ. Мероприятие не регламентировано по времени, обычно общение президента с журналистами длится 3-4 часа.

За это время Путин отвечает на 50 и более вопросов, касающихся всех сфер жизни.