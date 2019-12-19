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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
16:36   19 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что до 2024 года повышение пенсионного возраста в РФ обсуждаться не будет

Путин заявил, что до 2024 года повышение пенсионного возраста в РФ обсуждаться не будет

Российский президент Владимир Путин пообещал в ходе большой пресс-конференции, что до 2024 года пенсионный вопрос не только не будет подниматься, но и не будет обсуждаться.

При этом глава государства заявил, что индексация пенсионных выплат в нашей стране будет продолжаться. Например, в следующем – 2020 году выплаты российским пенсионерам увеличатся на 6,6%, в то время как инфляция планируется на уровне 3,25%. То есть рост пенсий вдвое превысит запланированную инфляцию.

Пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую в 2019 году он провел 15-й раз, продолжалась 4 часа 18 минут, за это время глава государства ответил более чем на 70 вопросов.

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Автор: Александр Люблинский
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