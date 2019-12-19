Россия должна отменить закон об иностранных агентах, считает Европарламент

В ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, которая подвергает критике Россию за принятие закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

Европарламент осудил принятые поправки к закону, «которые значительно расширяют сферу действия закона и позволят дискредитировать отдельных лиц и навешивать на них ярлыки «иностранных агентов», нарушая тем самым их права человека, в частности свободу выражения мнений и ассоциации, а также их права как граждан».

Депутаты призывают российскую сторону не создавать атмосферу, враждебную гражданскому обществу. Европейский парламент считает, что законодательные ограничения за последние месяцы приняли более острую форму, а российские власти оказывают давление на СМИ, правозащитников и правозащитные организации.

Согласно резолюции, одобренной Европарламентом, другие страны Евросоюза должны оказывать давление на правительство РФ.

В соответствии с законом, принятым 2 декабря, иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица, в случае, если они распространяют информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.