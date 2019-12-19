Россия должна отменить закон об иностранных агентах, считает Европарламент

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

 Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо

Жилой дом, поврежденный боевиками, рухнул в Алеппо
16:16   19 Декабря 2019
Весь мир

Россия должна отменить закон об иностранных агентах, считает Европарламент

Россия должна отменить закон об иностранных агентах, считает Европарламент

В ходе пленарной сессии в Страсбурге депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию, которая подвергает критике Россию за принятие закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

Европарламент осудил принятые поправки к закону, «которые значительно расширяют сферу действия закона и позволят дискредитировать отдельных лиц и навешивать на них ярлыки «иностранных агентов», нарушая тем самым их права человека, в частности свободу выражения мнений и ассоциации, а также их права как граждан».

Депутаты призывают российскую сторону не создавать атмосферу, враждебную гражданскому обществу. Европейский парламент считает, что законодательные ограничения за последние месяцы приняли более острую форму, а российские власти оказывают давление на СМИ, правозащитников и правозащитные организации.

Согласно резолюции, одобренной Европарламентом, другие страны Евросоюза должны оказывать давление на правительство РФ.

В соответствии с законом, принятым 2 декабря, иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента, могут быть признаны частные лица, в случае, если они распространяют информацию, предназначенную для неограниченного круга лиц, и получают финансирование из-за рубежа.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #иностранные агенты #европейский парламент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...