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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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16:05   19 Декабря 2019
Россия

Путин пообещал рассмотреть строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Путин пообещал рассмотреть строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Российский лидер Владимир Путин пообещал, что проработает с региональными властями вопрос строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. Об этом он заявил в ходе большой пресс-конференции в четверг, 19 декабря.

Так глава государства ответил журналистке, которая просила его помочь построить метро в Екатеринбурге.

«Екатеринбург очень бурно развивается, становится все более современным и, конечно, он нуждается в развитии инфраструктуры... Не сомневаюсь, что такой вид транспорта будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге, нужно только с региональными властями на этот счет поработать. Поработаем», — сказал Путин.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в четверг. На ней присутствует 1895 представителей СМИ. Мероприятие не регламентировано по времени, обычно общение президента с журналистами длится 3-4 часа.

За это время Путин отвечает на 50 и более вопросов, касающихся всех сфер жизни. 

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Автор: Арсений Аскольский
#екатеринбург #путин #метро

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