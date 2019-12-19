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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
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16:14   19 Декабря 2019
Россия

Путин ответил на вопрос, может ли женщина в России стать президентом

Путин ответил на вопрос, может ли женщина в России стать президентом

Президент России Владимир Путин, ответил в ходе большой пресс-конференции на вопрос о том, видит ли он в перспективе женщину на посту главы российского государства.

По словам Путина, требования к будущему президенту России с точки зрения ответственности за страну и людей, возможности управления, не могут отличаться по гендерному признаку, они одинаковые и для мужчин, и для женщин — компетентность, порядочность

«Женщина привносит в политику женское начало, меньше агрессии», — добавил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проходит в России уже 15-й раз, продолжается более четырех часов.

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Автор: Александр Люблинский
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