Путин ответил на вопрос, может ли женщина в России стать президентом

Президент России Владимир Путин, ответил в ходе большой пресс-конференции на вопрос о том, видит ли он в перспективе женщину на посту главы российского государства.

По словам Путина, требования к будущему президенту России с точки зрения ответственности за страну и людей, возможности управления, не могут отличаться по гендерному признаку, они одинаковые и для мужчин, и для женщин — компетентность, порядочность

«Женщина привносит в политику женское начало, меньше агрессии», — добавил президент.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, которая проходит в России уже 15-й раз, продолжается более четырех часов.