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Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

Глава Красноярского края заявил, что ситуация с экологией в Красноярске исправляется

 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева
Сирийский президент в Дамаске встретился с депутатами Государственной думы

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15:55   19 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Около тысячи участников протестных акций против принятия закона о продаже земли на Украине перекрыли одну из центральных улиц Киева Крещатик, сообщает ТАСС.

По сообщениям агентства, столкновения между радикально настроенными участниками акций и сотрудниками правопорядка пока не наблюдается. Движение автомобилей перекрыто сторонниками радикальной националистической организации «Национальный корпус». На месте проведения акции присутствуют сотрудники полиции, которые ведут диалог с протестующими.

Ранее представители партии «Слуга народа» намеревались рассмотреть законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 17 декабря, произошли первые столкновения митингующих с полицией у стен Верховной рады. В результате стычек с правоохранительными органами пострадали 11 гражданских лиц и 23 сотрудника полиции.

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Автор: Роман Самойлов
#украина #киев #митинг

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