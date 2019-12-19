Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

Около тысячи участников протестных акций против принятия закона о продаже земли на Украине перекрыли одну из центральных улиц Киева Крещатик, сообщает ТАСС.

По сообщениям агентства, столкновения между радикально настроенными участниками акций и сотрудниками правопорядка пока не наблюдается. Движение автомобилей перекрыто сторонниками радикальной националистической организации «Национальный корпус». На месте проведения акции присутствуют сотрудники полиции, которые ведут диалог с протестующими.

Ранее представители партии «Слуга народа» намеревались рассмотреть законопроект о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Во вторник, 17 декабря, произошли первые столкновения митингующих с полицией у стен Верховной рады. В результате стычек с правоохранительными органами пострадали 11 гражданских лиц и 23 сотрудника полиции.