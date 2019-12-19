Путин указал на ответственных за ситуацию в Ливии

Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции прокомментировал ситуацию в Ливии.

По его словам, Москва контактирует с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, а также с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. С ними сотрудничают и другие государства, причем в разной степени, заметил Путин.

«Мы понимаем, что это [ситуация в Ливии] очень острый вопрос, но вы так же хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния… Резолюция СБ, которая была принята по этому поводу, запрещала бывшему руководителю Ливии [Муаммару] Каддафи применять свою авиацию в отношении оппозиционных сил. Вместо этого коалиция Запада начала применять свою авиацию против Ливии, грубо извратив резолюцию СБ ООН», — напомнил он.

Россия же выступала против того, чтобы западные государства использовали против африканской республики оружие.

С момента свержения ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году государство погрузилось в кризис. Северо-запад находится под контролем так называемого Правительства национального согласия Ливии, которое состоит из выходцев из запрещенных в РФ террористических организаций «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»* и «Исламское государство»*. Только 12 стран-участниц ООН поддерживает бандитское образование.

Остальная часть государства находится под протекцией избранной народом Палаты представителей. Ей подчиняется Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара. В 2014 году она начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», чтобы освободить страну от террористов. В апреле текущего года армия Хафтара взялась за освобождение захваченного ПНС Триполи. По данным некоторых СМИ, ЛНА в борьбе с террористами помогает ЧВК «Вагнера», однако данную информацию никто так и не подтвердил.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.