Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Так президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с редакцией издания «Спутник» в Эстонии, которому объявили, по словам одной из работниц, «экономическую блокаду» и пригрозили уголовной ответственностью.

«Вы делаете много, я считаю. То, что вы об этом сказали, это не может пройти незамеченным. Когда я слышу вещи подобного рода, меня это удивляет. Нас пытаются обвинять во всех смертных грехах, в том числе давлении на СМИ, а сами делают все то, в чем нас обвиняют. Как бы не было неприятно, надо добиваться возможностей работать в этих странах, где боятся вашей информации, боятся правды. Видимо, боятся вашего влияния на умы людей. А свобода распространения информации одна из фундаментальных свобод демократического мира», — заключил российский президент.

По словам журналистки, задавшей вопрос, всех сотрудников издания в Эстонии вынудили уволиться, а также надавили на арендодателя, который разорвал с редакцией контракт. Также журналистка рассказала, что сотрудникам стали поступать письма из полиции, где им угрожают уголовной ответственностью за деятельность, которая якобы подпадает под санкции.