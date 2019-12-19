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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

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Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

 Протестующие против продажи земли перекрыли центральную улицу Киева

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16:19   19 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

Так президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с редакцией издания «Спутник» в Эстонии, которому объявили, по словам одной из работниц, «экономическую блокаду» и пригрозили уголовной ответственностью.

«Вы делаете много, я считаю. То, что вы об этом сказали, это не может пройти незамеченным. Когда я слышу вещи подобного рода, меня это удивляет. Нас пытаются обвинять во всех смертных грехах, в том числе давлении на СМИ, а сами делают все то, в чем нас обвиняют. Как бы не было неприятно, надо добиваться возможностей работать в этих странах, где боятся вашей информации, боятся правды. Видимо, боятся вашего влияния на умы людей. А свобода распространения информации одна из фундаментальных свобод демократического мира», — заключил российский президент.

По словам журналистки, задавшей вопрос, всех сотрудников издания в Эстонии вынудили уволиться, а также надавили на арендодателя, который разорвал с редакцией контракт. Также журналистка рассказала, что сотрудникам стали поступать письма из полиции, где им угрожают уголовной ответственностью за деятельность, которая якобы подпадает под санкции.

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Автор: Галина Кандинская
#россия #путин #эстония #пресс-конференция #спутник

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