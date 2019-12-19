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 Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге

Свердловский вице-губернатор пообещал сделать все для второй ветки метро в Екатеринбурге
Российским журналистам нужно бороться за право работать в странах, боящихся правды — Путин

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15:46   19 Декабря 2019
Россия

Путин пообещал обсудить с Бегловым реконструкцию Боткинской больницы в Петербурге

Путин пообещал обсудить с Бегловым реконструкцию Боткинской больницы в Петербурге

Российский лидер пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по поводу реконструкции Боткинской больницы в центре Северной столицы. По его словам, ситуация там печальная.

Президент отметил, что не в курсе, есть ли какой-то план по реконструкции и реновации больницы. 

«Обязательно с губернатором поговорю на этот счет. Кроме этой больницы в Петербурге есть центры мирового класса. Поговорим на этот счет», — сказал Путин.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #петербург #боткинская больница

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