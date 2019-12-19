Путин пообещал обсудить с Бегловым реконструкцию Боткинской больницы в Петербурге
Российский лидер пообещал поговорить с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым по поводу реконструкции Боткинской больницы в центре Северной столицы. По его словам, ситуация там печальная.
Президент отметил, что не в курсе, есть ли какой-то план по реконструкции и реновации больницы.
«Обязательно с губернатором поговорю на этот счет. Кроме этой больницы в Петербурге есть центры мирового класса. Поговорим на этот счет», — сказал Путин.